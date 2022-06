Allegri denuncia l’ex compagna: “Spese per sé soldi destinati al figlio undicenne” (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’ex compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia ‘Bruno Caccia’ di Torino, per l’udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio il mister, rappresentato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene che Ughi abbia utilizzato per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il denaro destinato al mantenimento del figlio 11enne dei due. Claudia Ughi, difesa dall’avvocato Davide Steccanella e dall’avvocato Paolo Davico Bonino, respinge ogni accusa, mentre il fascicolo è finito sul tavolo del pubblico ministero Davide Pretti che, dopo la querela, ha coordinato le indagini della guardia di finanza SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022)dell’allenatore della Juventus Massimiliano, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia ‘Bruno Caccia’ di Torino, per l’udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio il mister, rappresentato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene che Ughi abbia utilizzato per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il denaro destinato al mantenimento del11enne dei due. Claudia Ughi, difesa dall’avvocato Davide Steccanella e dall’avvocato Paolo Davico Bonino, respinge ogni accusa, mentre il fascicolo è finito sul tavolo del pubblico ministero Davide Pretti che, dopo la querela, ha coordinato le indagini della guardia di finanza SportFace.

