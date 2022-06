Allegri denuncia l’ex compagna: «Ha speso per sé i soldi destinati al figlio» (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’ex compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia ‘Bruno Caccia’ di Torino, per l’udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio il tecnico bianconero, rappresentato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022)dell’allenatore della Juventus Massimiliano, Claudia Ughi, è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia ‘Bruno Caccia’ di Torino, per l’udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio il tecnico bianconero, rappresentato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene L'articolo

