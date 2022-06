Allegri denuncia l’ex compagna: avrebbe usato per sé i soldi destinati al mantenimento del figlio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 5 luglio Claudia Ughi dovrà comparire al Palazzo di Giustizia di Torino. l’ex compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. A querelarla proprio Allegri, secondo il quale la donna avrebbe speso per usi diversi da quelli stabiliti il denaro che doveva servire per il mantenimento di loro figlio, un ragazzo di 11 anni. Stando alle accuse, Ughi avrebbe utilizzato i soldi del mantenimento per sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente. Gli avvocati della donna respingono ogni accusa. Quella del 5 luglio sarà solo l’udienza preliminare. Ad indagare sul caso è stata la Guardia di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 5 luglio Claudia Ughi dovrà comparire al Palazzo di Giustizia di Torino.dell’allenatore della Juventus Massimilianoè accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. A querelarla proprio, secondo il quale la donnaspeso per usi diversi da quelli stabiliti il denaro che doveva servire per ildi loro, un ragazzo di 11 anni. Stando alle accuse, Ughiutilizzato idelper sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente. Gli avvocati della donna respingono ogni accusa. Quella del 5 luglio sarà solo l’udienza preliminare. Ad indagare sul caso è stata la Guardia di ...

