Alla vigilia del ballottaggio Pozzuoli elegge il baby sindaco (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Pozzuoli è stato eletto il baby sindaco ed il baby consiglio comunale. Nelle scuole di ogni ordine e grado “cittadinanza” è una materia trasversale, spesso trascurata. A mio parere è la chiave dell’insegnamento. A cosa servono contenuti letterari e scientifici se uno studente non parte dAlla convivenza civile e democratica? La scuola è, insieme Alla Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aè stato eletto iled ilconsiglio comunale. Nelle scuole di ogni ordine e grado “cittadinanza” è una materia trasversale, spesso trascurata. A mio parere è la chiave dell’insegnamento. A cosa servono contenuti letterari e scientifici se uno studente non parte dconvivenza civile e democratica? La scuola è, insiemeIl Blog di Giò.

Pubblicità

elio_vito : Il vescovo di Verona, alla vigilia del ballottaggio, invita a non votare chi sostiene ideologia gender (??), aborto… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - reportrai3 : Alla vigilia delle elezioni del sindaco di Palermo sono scesi in campo per il candidato di centrodestra Totò Cuffar… - MarySpes : RT @LupodiBrughiera: 8) Ecco spiegato il perché di tutte le corse in Israele negli ultimi tempi (italico rettile incluso). Biden andrà in I… - sarahross71 : RT @ilgiornale: Il fotografo milanese torna ad offendere il cristianesimo alla vigilia dell'apertura di una mostra a Milano dedicata alle s… -