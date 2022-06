Aldo, Giovanni e Giacomo, ora è ufficiale: l’annuncio coglie tutti di sorpresa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Novità inaspettata su Aldo, Giovanni e Giacomo: sulla pagina ufficiale del trio è comparso un annuncio clamoroso, ecco di cosa si tratta. Molti di coloro che hanno letto l’ultimo post sulla pagina Instagram ufficiale di Aldo, Giovanni e Giacomo saranno rimasti a bocca aperta: l’amatissimo trio, che fin dagli anni ’90 fa ridere a crepapelle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 22 giugno 2022) Novità inaspettata su: sulla paginadel trio è comparso un annuncio clamoroso, ecco di cosa si tratta. Molti di coloro che hanno letto l’ultimo post sulla pagina Instagramdisaranno rimasti a bocca aperta: l’amatissimo trio, che fin dagli anni ’90 fa ridere a crepapelle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

orsoladelzenero : RT @andreasso1951: Per un attimo li avevo scambiati per Aldo Giovanni e Giacomo, poi ho,riconosciuto i musi da culo,capita di confondersi h… - sardo_anonimo : @mavakagher Era ironica la cosa??. Lui sembra il quarto componente di Aldo, Giovanni e Giacomo... Quando si esibivan… - CordioliMirco : RT @andreasso1951: Per un attimo li avevo scambiati per Aldo Giovanni e Giacomo, poi ho,riconosciuto i musi da culo,capita di confondersi h… - RibesRojo : @maiocchirosanna Torquato Tasso, Giambattista Vico, Luigi Vanvitelli, Luigi Pirandello, Giovanni Verga,Elio Vittori… - Screenweek : Sono iniziate le riprese de #Ilpiùbelgiornodellanostravita il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo dopo Odio l’Es… -