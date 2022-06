Al via le grandi manovre per la nuova viabilità - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi cominciano i lavori per la corsia preferenziale e la segnaletica su viale Matteotti. Ecco che cosa è stato appena deciso e che quindi vedrà la luce nei prossimi giorni: si sta parlando del 'piano ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi cominciano i lavori per la corsia preferenziale e la segnaletica su viale Matteotti. Ecco che cosa è stato appena deciso e che quindi vedrà la luce nei prossimi giorni: si sta parlando del 'piano ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda… - mariobianchi18 : Il #22giugno 1965 moriva #DavidOSelznick. La O se la inventò per distinguersi dallo zio omonimo che gli stava antip… - stefania_rodell : È morta a 75 anni Patrizia Cavalli, tra le più grandi della poesia italiana - EraldoFR : The Brotherhood of the Bell (1970) - Glenn Ford - Cate_Giangrasso : È morta a 75 anni Patrizia Cavalli, tra le più grandi della poesia italiana -