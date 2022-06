Al posto tuo, Kalipè o Amore a mille… miglia? La tv del 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 22 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Al posto tuo”. Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti. Su RaiDue alle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 22su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Altuo”. Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unicodi Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti. Su RaiDue alle ...

