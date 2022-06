Pubblicità

ilcirotano : Al Khelaifi: 'Donnarumma e Verratti, la verità. Superlega: il Real vuole uccidere la Champions' - - Profilo3Marco : RT @ETGazzetta: Al Khelaifi: 'Donnarumma e Verratti, la verità. Superlega: il Real vuole uccidere la Champions' - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Al Khelaifi: 'Donnarumma e Verratti, la verità. Superlega: il Real vuole uccidere la Champions' - ETGazzetta : Al Khelaifi: 'Donnarumma e Verratti, la verità. Superlega: il Real vuole uccidere la Champions' -

La Gazzetta dello Sport

Tabula rasa. Il Psg riparte con un nuovo progetto meno bling - bling , più battagliero e senza più l'ossessione della Champions. Il presidente Nasser Alvuole che tutti i giocatori si sudino il posto. Una nuova era con Luis Campos d.s. e un nuovo allenatore, anche se non c'è ancora l'accordo con Christophe Galtier del Nizza. Non perderti le ...Che ha risposto, affondando il colpo su Nasser Al -, presidente del Paris nonché dell'Eca, ... ma anche Messi,, Ramos) sia del City, l'altro Club Stato che spende e spande (Haaland ... Al Khelaifi: "Donnarumma e Verratti, la verità. Superlega: il Real vuole uccidere la Champions" Il Paris Saint-Germain è uno dei club più ricchi al mondo grazie alla presidenza dello sceicco del Qatar Nasser Al-Khelaifi. I parigini hanno ingaggiato Leo Messi nella scorsa stagione e hanno rinnova ...La dirigenza parigina aveva fortemente protestato per un presunto fallo di Benzema su Donnarumma, in occasione del gol del ... Al triplice fischio Leonardo, ds del club, e il presidente Nasser ...