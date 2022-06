Al Festival Salerno Letteratura i finalisti del Premio Strega. In palio una borsa di studio della Luiss (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sesta giornata per il Festival Salerno Letteratura, in programma fino al 25 giugno. Giovedì 23 si parte alle 18 nella chiesa dell’Addolorata con Alex Zanotelli, autore di Lettera alla tribù bianca (Feltrinelli). Conduce Rosanna Carpentieri. Il mondo “bianco” è attraversato ogni giorno da chi fugge dalla fame, dalle guerre e dai disastri climatici. Alex Zanotelli, inviato in Italia dai baraccati di Korogocho a “convertire la sua tribù bianca”, getta luce su un intero sistema fatto di disuguaglianze ma indica anche una via di speranza. Alle 19, alla corte del Convitto Nazionale, arrivano Alessio Forgione e Raimondo Di Maio. Uno scrittore tra i più apprezzati delle ultime generazioni e un libraio eccentrico e colto raccontano la parabola artistica di un maestro del secondo Novecento, Domenico Rea. Sempre alle 19, al teatro del Convitto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sesta giornata per il, in programma fino al 25 giugno. Giovedì 23 si parte alle 18 nella chiesa dell’Addolorata con Alex Zanotelli, autore di Lettera alla tribù bianca (Feltrinelli). Conduce Rosanna Carpentieri. Il mondo “bianco” è attraversato ogni giorno da chi fugge dalla fame, dalle guerre e dai disastri climatici. Alex Zanotelli, inviato in Italia dai baraccati di Korogocho a “convertire la sua tribù bianca”, getta luce su un intero sistema fatto di disuguaglianze ma indica anche una via di speranza. Alle 19, alla corte del Convitto Nazionale, arrivano Alessio Forgione e Raimondo Di Maio. Uno scrittore tra i più apprezzati delle ultime generazioni e un libraio eccentrico e colto raccontano la parabola artistica di un maestro del secondo Novecento, Domenico Rea. Sempre alle 19, al teatro del Convitto ...

Pubblicità

GcristianoD : 'Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce I e II e III'. Ci vediamo oggi a Salerno al Festival di letterat… - annaveraviva : Festival Salerno Letteratura. Oggi ? - Hoppipolla___ : Oggi è la giornata in cui il Festival della Letteratura di Salerno non voleva che Ermal Meta sentisse la mancanza d… - cronachecampane : Salerno Letteratura, fino al 25 giugno gli appuntamenti del festival - GazzettaSalerno : Quinta giornata per il festival Salerno Letteratura, in programma fino al 25 giugno. Mercoledì 22 siparte alle 18 a… -