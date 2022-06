Agroalimentare | Unionfood | ' anche con crisi | una azienda su tre punta sull' ottimismo '

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Milano, 22 giu.(Adnkronos) - Il costo delle materie prime (per 8 aziende su 10) e il crescente lievitare dei costi della componente energetica (75,7%) sono i due elementi che figurano in cima alle preoccupazioni del settore del food. Malgrado questo, per 2 aziende su 3 (67,6%) l'export resterà al centro delle loro strategie e 1su 3vedendo un rientro progressivo delle ragioni che oggi creano tensioni sui mercati per i prodotti alimentari. E' quanto emerge dalla prima indagine realizzata su un campione di oltre 100 aziende di Unione Italiana Food, la più grande associazione di categorie alimentari in Europa che rappresenta 550 aziende italiane e presentata a Milano in occasione dell'assemblea annuale. Nonostante uno scenario internazionale estremamente complesso, il sistema alimentare è ...