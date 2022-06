Afghanistan | terremoto nell' Est | almeno 250 morti

Pubblicità

ISLAMABAD. Inun forteha causato almeno 250 morti. Lo riporta la Bbc che cita un funzionario locale del Paese dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Immagini diffuse sui social ...Inun forteha fatto almeno 250 morti. Lo riporta la Bbc che cita un funzionario locale del Paese dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Immagini diffuse sui social media ...AFGHANISTAN - Almeno 255 morti e 150 feriti confermati: è il triste bilancio di una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito in queste ...Almeno 250 persone sono morte in un terremoto - di magnitudo 5.9 - che ieri sera ha colpito il sudest dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan. Lo ha detto alla BBC un funzionario del governo loca ...