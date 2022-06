Afghanistan | terremoto nell' Est | almeno 155 morti

Pubblicità

discoradioIT : #terremoto nell'Est dell'#Afghanistan: magnitudo 6, almeno 150 morti - ROBZIK : Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - gioggsan : Un forte terremoto ha colpito la provincia di Paktika in Afghanistan: il bilancio provvisorio è ancora incerto, le… - teletext_ch_it : Terremoto nel sud dell'Afghanistan - ilmeteoit : #Terremoto #Afghanistan, violenta scossa di magnitudo 6.1 a #Khowst. Ecco qui i dettagli -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Undi magnitudo 6 avvenuto nella notte nella provincia di Paktika, nell'Est dell', ha causato la morte di almeno 155 persone . Lo riferisce l'agenzia stampa statale afghana Bakhtar.al confine trae Pakistan: i dettagli Il sisma che è stato localizzato anche dalla nostra INGV, è stato avvertito intorno alle ore 22.54 ora italiana (1.24 ora locale). Con ... Terremoto oggi in Afghanistan: almeno 150 morti Roma, 22 giu. (askanews) - Un terremoto ha colpito l'Afghanistan e provocato la morte di almeno 120 persone nelle province di Paktika e Khost. Lo ha dichiarato Elias Khel Naseri, responsabile per ...Alto tributo di vite per la forte scossa (di magnitudo 5,9) che ha investito la regione a est del Paese, al confine con il Pakistan ...