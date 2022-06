Afghanistan, terremoto a sud di Kabul: centinaia di morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) terremoto con epicentro nella città di Khost, a sud di Kabul, con centinaia di morti e feriti. Il bilancio provvisorio è di 280 vittime ma il numero è destinato a salire. La scossa del grado 5.9 della scala Richter ha provocato la distruzione di molte abitazioni Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022)con epicentro nella città di Khost, a sud di, condie feriti. Il bilancio provvisorio è di 280 vittime ma il numero è destinato a salire. La scossa del grado 5.9 della scala Richter ha provocato la distruzione di molte abitazioni

