Affare Osimhen, De Laurentiis indagato, blitz nella sede del Napoli: sequestrato anche il pc del patron

Affare Osimhen, De Laurentiis indagato. Perquisiti, la sede della Filmauro a Roma e il centro di allenamento della SSC Napoli a Castel Volturno. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si trova negli USA ed è proprio dalla California che ha appreso dell'operazione che gli uomini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito ieri mattina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela ulteriori dettagli sull'operazione della Guardia di Finanza che ha come oggetto il trasferimento al Napoli di Osimhen. Perquisiti, nell'ordine: la sede della Filmauro a Roma e il quartier generale della SSC Napoli a Castel Volturno.

