Affare Osimhen | dalla Francia denunce di irregolarità | cosa si attende il club a livello sportivo

Il Napoli di De Laurentiis finisce nel mirino della guardia di finanza che ha su ordine della Procura di Napoli ha eseguito una serie di controlli nelle sedi di Roma e Castel Volturno, dove hanno sede la FilmAuro ed il centro sportivo degli azzurri. L'ipotesi di reato contestata ad Aurelio De Laurentiis è falso in bilancio, il tutto sarebbe avvenuto nell'Affare che ha portato Osimhen al Napoli dal Lille. La procura di Napoli ha inviato una nota ufficiale sul caso, facendo sapere che di aver agito in seguito ad una richiesta da parte delle autorità francesi. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport a "far alzare il livello di attenzione è stato il cambio di proprietà del Lille, avvenuto a dicembre 2021: da Gerard Lopez al fondo Merlyn Advisors. Il nuovo gruppo dopo una revisione dei bilanci, ha notato delle ...

