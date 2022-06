Acquaria Collina dell' arte festeggia San Giovanni con i ' Santi stregoni' - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Serata all'insegnae tradizioni popolari quella che si vivrà domani sulle colline di Vinci in via Belvedere, lungo la strada verde, organizzata dall'associazione culturale'...

Pubblicità

LA NAZIONE

Serata all'insegna delle tradizioni popolari quella che si vivrà domani sulle colline di Vinci in via Belvedere, lungo la strada verde, organizzata dall'associazione culturaledell'arte con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la compagnia teatrale "Unicorno" e grazie alla consulenza per la tradizioni popolari della Dama di Bacco. Dalle ore 20. Acquaria Collina dell’arte festeggia San Giovanni con i ’Santi stregoni’ Serata all’insegna delle tradizioni popolari quella che si vivrà domani sulle colline di Vinci in via Belvedere, lungo la strada verde, organizzata dall’associazione culturale Acquaria Collina dell’ar ...