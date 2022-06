Abolire gli esami di terza media. Lettera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Gli esami di terza media sono una vera e propria farsa, un teatrino del nulla dove si promuove il nulla. Andrebbero aboliti e lasciati nel curriculum scolastico dello studente soltanto gli esami di maturità, anche se a modesto avviso andrebbero aboliti anche quelli perché stanno diventando anch’essi una presa in giro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Glidisono una vera e propria farsa, un teatrino del nulla dove si promuove il nulla. Andrebbero aboliti e lasciati nel curriculum scolastico dello studente soltanto glidi maturità, anche se a modesto avviso andrebbero aboliti anche quelli perché stanno diventando anch’essi una presa in giro. L'articolo .

