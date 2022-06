A Toronto è già Insigne-mania: stadio ristrutturato per il suo arrivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con il contratto in scadenza il 30 giugno, da luglio Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto, come era già stato ufficializzato negli scorsi mesi. L’ex azzurro, a seguito dell’avventura napoletana, inizierà un nuovo capitolo della sua vita ripartendo dall’America dove già c’è tanto entusiasmo per il suo arrivo. Il club di Toronto è pronto ad accogliere lo scugnizzo di Frattamaggiore, proprio come è stato confermato da Fox Soccer che dichiara: “C’è grande attesa in Major League Soccer per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro acquistato a parametro zero dal Toronto Fc, la squadra canadese che milita nel campionato statunitense di calcio”. Lorenzo Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Insigne ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con il contratto in scadenza il 30 giugno, da luglio Lorenzosarà un nuovo calciatore del, come era già stato ufficializzato negli scorsi mesi. L’ex azzurro, a seguito dell’avventura napoletana, inizierà un nuovo capitolo della sua vita ripartendo dall’America dove già c’è tanto entusiasmo per il suo. Il club diè pronto ad accogliere lo scugnizzo di Frattamaggiore, proprio come è stato confermato da Fox Soccer che dichiara: “C’è grande attesa in Major League Soccer per l’di Lorenzo. Il capitano azzurro acquistato a parametro zero dalFc, la squadra canadese che milita nel campionato statunitense di calcio”. Lorenzo(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)...

