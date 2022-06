A TESTA ALTA: la SUZUKI RIMANE CONCENTRATA PER L’OLANDA (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ultima volta in Germania, il Campionato del Mondo FIM MotoGP 2022 ha raggiunto la metà del percorso. La stagione ha ora 10 round RIMANEnti, ma la fine del GP d’Olanda questo fine settimana segnerà l’inizio di una pausa estiva di cinque settimane. Dopo un periodo scoraggiante al Sachsenring dove Alex Rins si è ritirato per infortunio e Joan Mir è caduto per un DNF, il Team SUZUKI Ecstar attende con ansia un buon risultato prima della pausa. La SUZUKI si prepara per L’OLANDA Rins continua a riprendersi dall’infortunio subito poco meno di tre settimane fa al GP di Catalogna. Sebbene abbia coraggiosamente provato a guidare lo scorso fine settimana, ha sentito un forte dolore e ha deciso di aspettare altri cinque giorni prima di sALTAre di nuovo sulla sua GSX-RR. Rins valuterà le sue sensazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ultima volta in Germania, il Campionato del Mondo FIM MotoGP 2022 ha raggiunto la metà del percorso. La stagione ha ora 10 roundnti, ma la fine del GP d’Olanda questo fine settimana segnerà l’inizio di una pausa estiva di cinque settimane. Dopo un periodo scoraggiante al Sachsenring dove Alex Rins si è ritirato per infortunio e Joan Mir è caduto per un DNF, il TeamEcstar attende con ansia un buon risultato prima della pausa. Lasi prepara perRins continua a riprendersi dall’infortunio subito poco meno di tre settimane fa al GP di Catalogna. Sebbene abbia coraggiosamente provato a guidare lo scorso fine settimana, ha sentito un forte dolore e ha deciso di aspettare altri cinque giorni prima di sre di nuovo sulla sua GSX-RR. Rins valuterà le sue sensazioni ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Avanti a testa alta, orgoglioso di aver rischiato tutto, in prima persona, per quello che mi chiedevano milioni di… - FratellidItalia : ?? La coerenza ci permette di andare avanti a testa alta ???? #FratellidItalia #Meloni - SBuffagni : Dal Tribunale di Napoli è arrivata la notizia che tutto il #M5S aspettava. La storia del ricorso è ormai alle spall… - periodicodaily : A TESTA ALTA: la SUZUKI RIMANE CONCENTRATA PER L’OLANDA #GpOlanda #Assen #Suzuki - Io27369 : @GiuliaSalemi93 NON DEVI DARE SPIEGAZIONI A NESSUNO PERCHÉ SEI UNA GIOVANE DONNA CON GLI ATTRIBUTI E CHE NON E MAI… -

Colorno fuori ma a testa alta Gazzetta di Parma