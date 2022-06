A rischio il bonus da 200 euro: cosa sta succedendo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tantissimi lavoratori italiani riceveranno un bonus da 200 euro a luglio. Il contributo economico è stato introdotto dal governo Draghi all’interno del “Decreto aiuti” e ha l’obiettivo quello di dare un aiuto per controbilanciare il caro dei prezzi delle utenze. Sembra però che ci siano dei problemi legati a questo bonus: ne ha parlato questa mattina Dario Montanaro, presidente dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro. bonus 200 euro a rischio: cosa sta succedendo Perché milioni di italiani potrebbero non ricevere il bonus da 200 euro. “Il Mef e il ministero del Lavoro non forniscono le istruzioni operative, sembra quasi vogliano rimandare l’impatto finanziario sui conti dello Stato”, ha spiegato Montanaro. ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tantissimi lavoratori italiani riceveranno unda 200a luglio. Il contributo economico è stato introdotto dal governo Draghi all’interno del “Decreto aiuti” e ha l’obiettivo quello di dare un aiuto per controbilanciare il caro dei prezzi delle utenze. Sembra però che ci siano dei problemi legati a questo: ne ha parlato questa mattina Dario Montanaro, presidente dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro.200staPerché milioni di italiani potrebbero non ricevere ilda 200. “Il Mef e il ministero del Lavoro non forniscono le istruzioni operative, sembra quasi vogliano rimandare l’impatto finanziario sui conti dello Stato”, ha spiegato Montanaro. ...

