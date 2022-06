A Piana degli Albanesi 1,2 milioni per centro aggregativo polifunzionale per minori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al comune di Piana degli Albanesi in arrivo 1 milione e 198 mila euro per il recupero dell’ex macello in via Lisi da destinare a centro aggregativo polifunzionale per minori. Il sì al progetto di riqualificazione della struttura, redatto su iniziativa del sindaco Rosario Petta e con la collaborazione tecnica dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba, è arrivato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali a valere sulle risorse dei Fondi “FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027”. Gli interventi prevedono la realizzazione di una sala polivalente, una sala multimediale, una ludoteca, una biblioteca multimediale e una sala lettura “con l’obiettivo – spiega Sciarabba (in foto con il sindaco Rosario Petta) – ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al comune diin arrivo 1 milione e 198 mila euro per il recupero dell’ex macello in via Lisi da destinare aper. Il sì al progetto di riqualificazione della struttura, redatto su iniziativa del sindaco Rosario Petta e con la collaborazione tecnica dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba, è arrivato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali a valere sulle risorse dei Fondi “FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027”. Gli interventi prevedono la realizzazione di una sala polivalente, una sala multimediale, una ludoteca, una biblioteca multimediale e una sala lettura “con l’obiettivo – spiega Sciarabba (in foto con il sindaco Rosario Petta) – ...

