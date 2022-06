(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un finanziamento senza precedenti in Campania per lanell’agrifood: arrivano 320 milioni dale parte il Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura. Il progetto, dal valore complessivo di 350 milioni, è basato sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari e punta a diversi obiettivi: favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre l’impatto ambientale nell’agrifood, sviluppare le aree marginali e poi incoraggiare la crescita delle filiere in termini di sicurezza, tracciabilità e tipicità. Il Centro “” nasce grazie alla sinergia tra Regione Campania e Università Federico II diche avrà il compito di fungere da hub nazionale capace di coordinare i 9 nodi diequamente distribuiti ...

A Napoli il polo Agritech, dal Pnrr 320 mln per la ricerca. Coinvolgerà centinaia di studiosi. 150 assunzioni - Ildenaro.it Parte «Agritech», il Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura, un progetto basato sull'utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo ...Un finanziamento senza precedenti in Campania per la ricerca nell'agrifood: arrivano 320 milioni dal Pnrr e parte il Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura. Il progetto ...