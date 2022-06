"A me pare solo stupido". Guido Crosetto a valanga: caos a Verona, come seppellisce Tosi | Guarda (Di mercoledì 22 giugno 2022) "A me pare solo stupido". Alla vigilia del ballottagio a Verona, Guido Crosetto demolisce in poche battute Flavio Tosi ma soprattutto tutti i "Tafazzi" di centrodestra che sembrano preferire una vittoria di Damiano Tommasi, candidato di Pd e centrosinistra, a quello dell'altro candidato di centrodestra, il sindaco uscente Federico Sboarina, per mere questioni di "campanile", "lista" o "pallottoliere". In altre parole, un regolamento di conti all'interno della coalizione sulla pelle, però, dei veronesi. Ricapitoliamo: Tommasi, ex centrocampista di Hellas, Roma e Nazionale, ha a sorpresa chiuso il primo turno in vantaggio. Alle sue spalle, Sboarina (sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega) ha strappato il secondo posto per un pugno di voti spuntandola sull'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) "A me". Alla vigilia del ballottagio ademolisce in poche battute Flavioma soprattutto tutti i "Tafazzi" di centrodestra che sembrano preferire una vittoria di Damiano Tommasi, candidato di Pd e centrosinistra, a quello dell'altro candidato di centrodestra, il sindaco uscente Federico Sboarina, per mere questioni di "campanile", "lista" o "pallottoliere". In altre parole, un regolamento di conti all'interno della coalizione sulla pelle, però, dei veronesi. Ricapitoliamo: Tommasi, ex centrocampista di Hellas, Roma e Nazionale, ha a sorpresa chiuso il primo turno in vantaggio. Alle sue spalle, Sboarina (sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega) ha strappato il secondo posto per un pugno di voti spuntandola sull'ex ...

Pubblicità

elio_vito : È la seconda interrogazione parlamentare che presento sul viaggio di Salvini a Mosca, la cui gravità pare sfuggire… - SimoPillon : ?? Fanpage mi attacca falsificando le mie parole. Non ho mai chiesto di vietare alle persone trans di competere nell… - Clippersfan1394 : Sti comunicati dove si dice cosa un tifoso deve o non deve fare o come deve vivere certe situazioni mi fanno solo i… - GirolamoNavarra : RT @GuidoCrosetto: A nessuno di sx verrebbe mai in mente di votare, al ballottaggio, un rappresentante del cdx. Ed è normale, giusto. A Ve… - ccecchet : @HoaraBorselli Mi pare si capire che non avendo nulla di cui parlare ai stia dedicando a centellinare episodi di qu… -