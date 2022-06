A guardia del limes: lo straordinario insediamento di legionari romani scoperto in Olanda (Di mercoledì 22 giugno 2022) Berlino, 21 giu – I presidi militari dell’Impero Romano al confine settentrionale non erano sempre così appaganti. Il brutto tempo portava pioggia e gelate improvvise, le popolazioni barbare erano imprevedibili e l’intero paesaggio, compreso di villaggi, offriva ben poche apetibili risorse. In confronto, ad esempio, a Nimega, i romani che in armi avevano prestato servizio in una guarnigione della Germania inferiore, potevano ringraziare abbondantemente gli dei. Fin dai tempi antichi, per fattori climatici, paesaggio e culture diverse, i romani tracciarono i confini dell’Europa molti dei quali sopravvissuti anche alla globalizzazione. Quei legionari romani a Nimega: una scoperta eccezionale Uno spettacolare ritrovamento effettuato dagli archeologi olandesi nei pressi di Nijmegen – Nimega, città a pochi chilometri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Berlino, 21 giu – I presidi militari dell’Impero Romano al confine settentrionale non erano sempre così appaganti. Il brutto tempo portava pioggia e gelate improvvise, le popolazioni barbare erano imprevedibili e l’intero paesaggio, compreso di villaggi, offriva ben poche apetibili risorse. In confronto, ad esempio, a Nimega, iche in armi avevano prestato servizio in una guarnigione della Germania inferiore, potevano ringraziare abbondantemente gli dei. Fin dai tempi antichi, per fattori climatici, paesaggio e culture diverse, itracciarono i confini dell’Europa molti dei quali sopravvissuti anche alla globalizzazione. Queia Nimega: una scoperta eccezionale Uno spettacolare ritrovamento effettuato dagli archeologi olandesi nei pressi di Nijmegen – Nimega, città a pochi chilometri ...

CarloCalenda : Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ru… - claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - Antonio_Tajani : Sono orgoglioso di essere un basco verde ad honorem e per questo, in occasione del 248° anniversario della fondazio… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Mettere la Lega a vigilare sui soldi del Recovery Fund, e un po come mettetre una Volpe a guardia del pollaio. ??????… - GiancarloGarci6 : RT @ElioLannutti: Gas, l’Italia non alza ancora il livello di guardia e rimane in stato di preallarme. Ma intanto inizia comprare carbone h… -