(Di mercoledì 22 giugno 2022) Alle 13.15 di ieri nessuna sirena ha suonata aper mantenere viva la memoria sul primo attacco aereo-americano del 21. Qualche anno fa si, sul tetto della Provincia, ci fu una rievocazione con una di quelle sirene dell’epoca ed a largo San Petrillo fu deposta una corona di fiori. Poi? Più nulla. Sui social sono stati in pochi, ieri, a ricordare quel drammatico avvenimento: Il Prof. Nicola Oddati del Museo dello Sbarco, il giornalista Edoardo Scotti e l’ex parlamentare e Presidente della Provincia Andrea De Simone, per citarne alcuni. Era il prima giorno d’estate dele molti salernitani erano per strada o in spiaggia, a Santa Teresa, quando una pioggia di bombe si è abbattuta. Furono sottovalutate forse, il suono delle sirene anti aereo e le note ...

pietrodigennaro : #war #salerno #21giugno1943 Oggi 21 giugno entra l'estate, il 21 giugno del 1943, a Salerno entrò la guerra, all'… - pietrodigennaro : Don Aniello Vicinanza, priore curato della Chiesa dell’Annunziata, annota sul “Libro dei battezzati” della sua parr… - pietrodigennaro : IL PRIMO ATTACCO AEREO - Il primo, vero bombardamento – quello del giorno successivo, 21 giugno 1943 – giunge assol… - pietrodigennaro : Il 21 giugno 1943, a Salerno sarebbe una data da ricordare ogni anno, oggi sono 79, per ricordarne le vittime e per… - pietrodigennaro : Oggi la propaganda di una parte avrebbe negato, al massimo riconosciuto un errore collaterale, quella dell'altra pa… -

Cronache Salerno

21 giugno 1943: Salerno bombardata dall'aviazione Anglo-Americana