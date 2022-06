Zucchine al forno con formaggio e pomodori: una bontà (Di martedì 21 giugno 2022) Vediamo insieme questa incredibile ricetta che farà mangiare questa verdura anche ai più piccoli, sono troppo buone! Oggi vi vogliamo proporre una ricetta particolare che piacerà davvero a grandi e piccini con un ingrediente segreto, ovvero le Zucchine, al quale aggiungeremo qualcosa di molto buono, ovvero formaggio e pomodoro. (pixabay)Come sempre la ricetta è molto facile nella sua realizzazione ed anche la lista degli ingredienti non è poi così complicata, ma vediamo bene insieme come procedere e di cosa abbiamo bisogno. La lista: 4 Zucchine 2 cucchiaini di sale 6 uova 200 gr di Feta 200 gr di formaggio Aneto 1 peperone olio d’oliva Sale Pepe nero 200 gr di pomodorini salsa all’aglio 50 gr di Yogurt greco 50 gr di Maionese 2-3 spicchi d’aglio Iniziamo adesso con il ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Vediamo insieme questa incredibile ricetta che farà mangiare questa verdura anche ai più piccoli, sono troppo buone! Oggi vi vogliamo proporre una ricetta particolare che piacerà davvero a grandi e piccini con un ingrediente segreto, ovvero le, al quale aggiungeremo qualcosa di molto buono, ovveroe pomodoro. (pixabay)Come sempre la ricetta è molto facile nella sua realizzazione ed anche la lista degli ingredienti non è poi così complicata, ma vediamo bene insieme come procedere e di cosa abbiamo bisogno. La lista: 42 cucchiaini di sale 6 uova 200 gr di Feta 200 gr diAneto 1 peperone olio d’oliva Sale Pepe nero 200 gr dini salsa all’aglio 50 gr di Yogurt greco 50 gr di Maionese 2-3 spicchi d’aglio Iniziamo adesso con il ...

