Zona San Pietro, rapine e furti: cinque persone in manette (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nel corso di mirati servizi di controllo, volti a prevenire i reati predatori ai danni di cittadini, turisti e esercizi commerciali, hanno arrestato in due distinte attività, 5 persone, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con l’accusa di furto e tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri del Nucleo Operativo, dopo aver individuato un gruppetto di 3 giovani nomadi, una 18enne e due 20enni, già note per i loro precedenti, hanno deciso di pedinarle a distanza per monitorare i loro movimenti. Infatti sono state notate dai militari, aggirarsi tra i vari gruppi di turisti presenti nell’area di San Pietro e Ottaviano. Dopo aver agganciato alcuni turisti stranieri, si sono posizionate in modo coordinato, 2 ai lati della vittima, quasi a contatto per impedirle di accorgersi di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Sannel corso di mirati servizi di controllo, volti a prevenire i reati predatori ai danni di cittadini, turisti e esercizi commerciali, hanno arrestato in due distinte attività, 5, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con l’accusa di furto e tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri del Nucleo Operativo, dopo aver individuato un gruppetto di 3 giovani nomadi, una 18enne e due 20enni, già note per i loro precedenti, hanno deciso di pedinarle a distanza per monitorare i loro movimenti. Infatti sono state notate dai militari, aggirarsi tra i vari gruppi di turisti presenti nell’area di Sane Ottaviano. Dopo aver agganciato alcuni turisti stranieri, si sono posizionate in modo coordinato, 2 ai lati della vittima, quasi a contatto per impedirle di accorgersi di ...

