Zelina Vega: "Tornerò presto, miei sudditi" (Di martedì 21 giugno 2022) Zelina Vega è tornata in WWE nel 2021, dopo essere stata licenziata dalla compagnia. Dopo il suo ritorno, Zelina ha lottato sia in singolo che in coppia, vincendo i WWE Women's Tag Team Titles, e sconfiggendo Doudrop nella finale del Queen's Crown Tournament a Crown Jewel, è stata incoronata Queen Zelina. Un ritorno ricco di successi, terminato però con un periodo off screen. Zelina ha pubblicato su Twitter un aggiornamento sul suo ritorno: Aww I know my loyal subjects ? your queen will return soon, I promise! I am simply allowing the .. humans.. to have their fun.. for now. @wwe ? ????? ?????? ? (@ZelinaVegaWWE) June 21, 2022 "Lo so, miei fedeli sudditi, la vostra regina tornerà presto, lo prometto! Sto semplicemente permettendo agli... umani... di divertirsi... per ora."

