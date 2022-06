Xiaomi ha presentato i nuovi modelli di tv | smart band | laptop e monopattino

(Di martedì 21 giugno 2022) Con l'evento parigino Discover2022 - Future living, now, il brand cinese lancia oggi una nuova serie di prodotti, presto disponibili sul mercato italiano

Smart Band 7 Il secondo prodottonella giornata parigina è la nuovaSmart Band 7: il dispositivo è dotato di un display Amoled da 1,62 e supporta oltre 110 tipologie di sport.Con il Poco F4 (in foto) saràanche il Poco X4 GT , la data fissata è il 23 giugno e l'annuncio arriva dall'account ... per il Poco X4 GT che secondo molti rappresenterebbe invece uno...Coupon Xiaomi Smart Life validi solo per 48 ore: a tutto risparmio con i nuovi codici sconto disponibili nello store ufficiale!Aquasi un anno di distanza, ci sono già molti utenti che attendono con impazienza la sesta generazione, lo Xiaomi Mi Pad 6 ...