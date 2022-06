WWE | Riddle e Seth Rollins potrebbero affrontarsi a SummerSlam

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 giugno 2022)è una della Superstar su cui la WWE sta maggiormente puntando tanto da farlo collidere con Roman Reigns. Gli ultimi giorni, però sono stati un po’ amari per “The Original Bro”; venerdì a SmackDown è stato sconfitto dal “Tribal Chief” in un match con in palio il WWE Unidsputed Universal Title, mentre ieri sera a Raw è stato sconfitto da Omos in un match di qualificazione al prossimo Money In The Bank Ladder Match. I primi semi per un nuovo feud che lo vedranno coinvolto sembrano, tuttavia, essere già stati piantati.vsnon è riuscito a qualificarsi per il Money In The Bank Ladder Match essendo stato sconfitto dal gigante Omos nella puntata di Raw di ieri notte. A fine match l’ulteriore umiliazione;, infatti, lo ha attaccato alle ...