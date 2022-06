WWE: Rhea Ripley out per infortunio, il suo posto a Money In The Bank sarà preso da Carmella (Di martedì 21 giugno 2022) Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella data da Bianca Belair in apertura di puntata di Raw, Rhea Ripley non ha l’ok dei medici per combattere a Money In The Bank e questa notte si è tenuto un #1 contender match per rimpiazzarla. Sul ring impegnate Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Carmella e Liv Morgan mentre la campionessa di Raw osservava dal tavolo di commento. Per quanto riguarda l’infortunio di Rhea Ripley non si hanno ancora notizie specifiche, dopo Hell In A Cell aveva avuto problemi ai denti in seguito ad una auto-ginocchiata, ma non è chiaro se il problema sia ancora quello. A sorpresa vince Carmella Five-way match ovviamente molto confusionario, le occasioni non sono mancate per le partecipanti per ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella data da Bianca Belair in apertura di puntata di Raw,non ha l’ok dei medici per combattere aIn Thee questa notte si è tenuto un #1 contender match per rimpiazzarla. Sul ring impegnate Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch,e Liv Morgan mentre la campionessa di Raw osservava dal tavolo di commento. Per quanto riguarda l’dinon si hanno ancora notizie specifiche, dopo Hell In A Cell aveva avuto problemi ai denti in seguito ad una auto-ginocchiata, ma non è chiaro se il problema sia ancora quello. A sorpresa vinceFive-way match ovviamente molto confusionario, le occasioni non sono mancate per le partecipanti per ...

