WWE: John Laurinaitis sostituito da Bruce Prichard nel ruolo di Capo delle relazioni con il personale (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso della notte sono arrivati altri cambiamenti all’interno della WWE: la dirigenza ha inviato un memo a tutti i membri dello staff subito dopo Raw annunciando che Bruce Prichard prenderà il posto di John Laurinaitis come Capo delle relazioni con il personale con effetto immediato. Laurinaitis è coinvolto nello scandalo che ha colpito Vince McMahon la scorsa settimana ed è ora in “administrative leave“, una sorta di congedo con paga. La notizia Nel memo inviato al backstage è stato specificato che Laurinaitis non sarà on the road con la federazione finché le indagini del Consiglio d’Amministrazione non saranno concluse: in realtà fin dall’inizio delle indagini lo stesso ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) Nel corso della notte sono arrivati altri cambiamenti all’interno della WWE: la dirigenza ha inviato un memo a tutti i membri dello staff subito dopo Raw annunciando cheprenderà il posto dicomecon ilcon effetto immediato.è coinvolto nello scandalo che ha colpito Vince McMahon la scorsa settimana ed è ora in “administrative leave“, una sorta di congedo con paga. La notizia Nel memo inviato al backstage è stato specificato chenon sarà on the road con la federazione finché le indagini del Consiglio d’Amministrazione non saranno concluse: in realtà fin dall’inizioindagini lo stesso ...

