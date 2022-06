WWE: Il Judgment Day sta già perdendo posizioni nelle gerarchie di Raw? (Di martedì 21 giugno 2022) Hanno suscitato non poche perplessità le scelte di booking relative al Judgment Day. Finn Balor si è unito al gruppo e con un clamoroso colpo di scena il leader Edge è stato brutalmente attaccato e estromesso dalla stable. La ragione dietro questo repentino cambiamento deriverebbe dai dissidi creatisi attorno alla gestione della stable; la WWE voleva darle una connotazione maggiormente sovrannaturale e la Rated R Superstar non ha gradito la cosa. Ora, complice anche l’infortunio di Rhea Ripley, sembra che il Judgment Day si sia ritrovato in una situazione di stallo, tanto è vero che non ve ne è stata traccia durante la puntata di Raw di ieri notte. Quale futuro per il Judgment Day? L’estromissione di Edge dal Judgment Day ha suscitato non poche perplessità essendo la Rated R Superstar il ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) Hanno suscitato non poche perplessità le scelte di booking relative alDay. Finn Balor si è unito al gruppo e con un clamoroso colpo di scena il leader Edge è stato brutalmente attaccato e estromesso dalla stable. La ragione dietro questo repentino cambiamento deriverebbe dai dissidi creatisi attorno alla gestione della stable; la WWE voleva darle una connotazione maggiormente sovrannaturale e la Rated R Superstar non ha gradito la cosa. Ora, complice anche l’infortunio di Rhea Ripley, sembra che ilDay si sia ritrovato in una situazione di stallo, tanto è vero che non ve ne è stata traccia durante la puntata didi ieri notte. Quale futuro per ilDay? L’estromissione di Edge dalDay ha suscitato non poche perplessità essendo la Rated R Superstar il ...

