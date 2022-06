WWE | Continuano le negoziazioni con Sasha Banks

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 giugno 2022) La WWE negli ultimi mesi non sta certamente navigando in acque tranquille. Oltre alla grossa problematica sorta con lo scandalo che riguarda Vince McMahon, i dirigenti della federazione di Stamford devono far fronte ad altri grattacapi con i propri talenti, uno tra tanti quello che vede protagonistache pare abbia richiesto il licenziamento a causa di un “malumore di booking”. Alcuni media americani riportavano già la notizia di un licenziameto “ufficiale”, a quanto pare lesono ancora in corso a detta di Dave Meltzer. Una situazione scomoda “Da quello che so, in questo momento stanno negoziando per il licenziamento. Non so se sarà l’atto finale o meno. Mi è stato detto che ne stanno parlando e mi sorprenderebbe se questa situazione si risolvesse nel giro di una settimana.”