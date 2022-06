Wimbledon 2022 | le teste di serie Quali sono gli italiani - Sport - Tennis - quotidiano net

Pubblicità

fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - Luxgraph : Wimbledon, le teste di serie: Berrettini e Sinner in Top 10 - mariamrqb : RT @Eurosport_IT: ?? Prossimo appuntamento: Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - SportRepubblica : Wimbledon, le teste di serie: Djokovic numero uno, Berrettini otto, Sinner dieci -

Matteo Berrettini trionfa ancora al Queen's Roma, 21 giugno- Sono cinque in tutto gli italiani a cui è stata riconosciuta una testa di serie per l'edizionedi. Come da tradizione, nella settimana che precede il via del torneo sull'erba inglese previsto per lunedì 27 giugno, l'All England Club ha comunicato le teste di serie per il ...Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud saranno soltanto alcuni dei protagonisti del Giorgio Armani Tennis Classic all'Hurlingham Club . Torneo di esibizione antecedente a, di scena tra martedì 21 e venerdì 24 giugno, con lo Slam sull'erba londinese di scena appena tre giorni dopo. I già citati Djokovic, Nadal e Alcaraz approfitteranno di quest'evento come ...Philipp Kohlschreiber ha deciso di ritirarsi all'età di 38 anni, scegliendo Wimbledon come sua ultima meta sportiva ...Italtennis tra Wimbledon e Eastbourne. Vittoria per Sonego e Camila Giorgi. Domani in campo Sinner. Tanti italiani impegnati a Wimbledon.