Will Forte protagonista di Bodkin, serie prodotta da Barak e Michelle Obama per Netflix

Will Forte sarà un americano entusiasta trapiantato a Dublino in Bodkin, serie Netflix prodotta da Barak e Michelle Obama. Will Forte sarà protagonista di Bodkin, dramma prodotto da Barack e Michelle Obama per conto di Netflix. La serie, creata da Jez Scharf, è incentrata su un gruppo di podcaster che indagano sul caso di una persona scomparsa in una cittadina irlandese. Nel corso delle indagini, il gruppo porterà alla luce un mistero molto più vasto e ramificato di quanto inizialmente previsto.

