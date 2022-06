Wanda Nara | il video rubato nella stanza del resort | proibito ai minori | Guarda

(Di martedì 21 giugno 2022) Addio, me ne vado alle Maldive. Questa l'estrema sintesi della parabola che ha come assoluta protagonista, che insieme al marito, Mauro Icardi, e ai suoi figli si sta concedendo delle giornate da sogno alle Maldive, in unesclusivo. Giornate di sole, relax, nuotate nelle acque cristalline e gite in barca. Il tutto ovviamente raccontato su Instagram. E nelle ultime ore, sta facendo molto parlare ungirato proprio da. Immagini che hanno mandato in brodo di giuggiole tutti i fan che la seguono. Eccola infattidel, vestita soltanto di bikini con slip a perizoma, mentre si riprende e ancheggia... semplicemente spaziale.

Giugno è un mese di vacanza per il clan Icardi. Il calciatore del Paris Saint - Germain ha approfittato dello stop estivo per visitare Paesi esotici. Lui e la moglie si sono prima regalati una vacanza di coppia (e di lusso) in Africa poi hanno recuperato i figli in Europa e sono partiti nuovamente alla volta delle Maldive. Il guardaroba dell'influencer ...