Von der Leyen al Tg2 | «Draghi vero europeo | con lui piena intesa Bene l’Italia sul fronte dell’energia»

(Di martedì 21 giugno 2022) Forte la sinergia tra Italia ed Europa. La presidente della Commissione europea Ursula von dersi è detta soddisfatta del rapporto con il presidente del Consiglio Mario, che ha definito un «leader notevole e un». L’ha riferito in un’intervista esclusiva al Tg2 in cui ha spiegato che la collaborazione con il nostro paese funziona moltograzie all’esperienza dicon cui, riferisce la presidente, si confronta quotidianamente. Ha sottolineato comesi stia distinguendo per aver reso operative le raccomandazione dell’Ue, ovdal un lato la tassazione ai profitti eccezionali delle aziende energetiche e dall’altro il supporto ai cittadini, alle famiglie vulnerabili e alle piccole imprese. Sollecitata sul ...

Pubblicità

fanpage : 'L'Unione europea non ricada nei combustibili fossili, come il carbone e altri'. La presidente della Commissione… - LaStampa : Von der Leyen: “Sinergia con Draghi, è un leader notevole e un vero europeo” - TgLa7 : Von der Leyen, 'sinergia con #Draghi, è un vero europeo' - Ventura_Stefano : RT @TgLa7: Von der Leyen, 'sinergia con #Draghi, è un vero europeo' - zazoomblog : Von der Leyen sinergia con Draghi è un vero europeo - #Leyen #sinergia #Draghi #europeo -

Agenzia ANSA

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen, in un'intervista esclusiva al Tg2.Leyen. A chi gli chiedeva se c'è sinergia con il premierLeyen ha risposto "...... come proposto dalla Commissione di UrsulaLeyen, ha informato il segretario di Stato francese Clément Beaune. L'esecutivo Ue ha concluso venerdì scorso che sarebbe opportuno dare a Ucraina, ... Von der Leyen, 'sinergia con Draghi, è un vero europeo' - Ultima Ora Il premier Mario Draghi "è un leader notevole. Porta stabilità all' Italia. È un vero europeo e ha una grande esperienza ed è davvero importante cooperare in modo stretto. E ciò funziona molto bene co ..."In questo momento stiamo lavorando su diverse opzioni per quanto riguarda i prezzi elevati" dell'energia. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che, soffermandosi sul ...