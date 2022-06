Volpato, la stellina lanciata da Mourinho che trascina gli Azzurri e fa gola alle big (Di martedì 21 giugno 2022) Un talento puro arrivato dall’altra parte del mondo, che continua ad impressionare gli addetti ai lavori. Cristian Volpato è determinato a non fermarsi più, pronto a spiccare il volo con la maglia Azzurra per continuare il suo percorso di crescita. Un cammino iniziato a Camperdown, in Australia, dove il ragazzo di origine italiana è nato il 15 novembre 2003 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Precisamente nell’Australasian Soccer Academy del direttore Tony Basha: un coach/talent scout che ha scoperto per primo il talento di Volpato – notato in un’altra scuola calcio dove non aveva trovato spazio – e lo ha segnalato ad alcuni colleghi in Europa. Tra questi c’era anche Fabrizio Piccareta, ex allenatore della Roma Under 17. E a portarlo in Italia è stato proprio il club dei Friedkin, che nell’estate 2020 lo ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Un talento puro arrivato dall’altra parte del mondo, che continua ad impressionare gli addetti ai lavori. Cristianè determinato a non fermarsi più, pronto a spiccare il volo con la maglia Azzurra per continuare il suo percorso di crescita. Un cammino iniziato a Camperdown, in Australia, dove il ragazzo di origine italiana è nato il 15 novembre 2003 e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Precisamente nell’Australasian Soccer Academy del direttore Tony Basha: un coach/talent scout che ha scoperto per primo il talento di– notato in un’altra scuola calcio dove non aveva trovato spazio – e lo ha segnalato ad alcuni colleghi in Europa. Tra questi c’era anche Fabrizio Piccareta, exnatore della Roma Under 17. E a portarlo in Italia è stato proprio il club dei Friedkin, che nell’estate 2020 lo ...

