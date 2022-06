Volley maschile, Nations League 2022: l’Olanda batte la Slovenia e aggancia l’Italia (Di martedì 21 giugno 2022) l’Olanda ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-17, 25-21, 26-24) in occasione della quinta giornata della Nations League di Volley maschile 2022. La compagine dei Paesi Bassi ha messo a segno la terza vittoria consecutiva nel corso della competizione, provando a rimediare alle sconfitte primordiali con Stati Uniti e Giappone. Confronto senza storia tra olandesi e sloveni, come prevedibile, con i primi citati semplicemente più solidi in ogni situazione di gioco; attualmente, quindi, seppur con un incontro in più disputato, l’Olanda ha agganciato l’Italia in quanto a punti ottenuti, ossia nove. Gli azzurri dovranno però vedersela con la Germania, reduce a sua volta da due successi in serie, così da mostrare la sua ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-17, 25-21, 26-24) in occasione della quinta giornata delladi. La compagine dei Paesi Bassi ha messo a segno la terza vittoria consecutiva nel corso della competizione, provando a rimediare alle sconfitte primordiali con Stati Uniti e Giappone. Confronto senza storia tra olandesi e sloveni, come prevedibile, con i primi citati semplicemente più solidi in ogni situazione di gioco; attualmente, quindi, seppur con un incontro in più disputato,hatoin quanto a punti ottenuti, ossia nove. Gli azzurri dovranno però vedersela con la Germania, reduce a sua volta da due successi in serie, così da mostrare la sua ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL2022 maschile : domani l'#Italia affronta la #Germania - zazoomblog : Volley Italia-Germania in tv domani: canale orario e diretta streaming VNL maschile 2022 - #Volley #Italia-Germani… - SalentoSport : #VOLLEY B/m – BCC Leverano, nel segno della continuità con coach Andrea Zecca - sportface2016 : #VolleyballNationsLeague | #Italia già al lavoro nelle Filippine in vista della #Germania - ComuneParma : Mancano pochi giorni ai #MiGamesParma! Ci sono ancora posti per ?? Torneo di Calcio 5vs5 maschile e femminile ? ??… -

Volley, Nations League maschile 2022: domani l'Italia affronta la Germania Tutto pronto per la seconda settimana di gare della Volleyball Nations League 2022 per la nazionale italiana maschile , impegnata nella Pool 3 a Quezon City, nelle Filippine. Appuntamento alle ore 13 italiane per la sfida contro la Germania, per poi affrontare il Giappone il 24 giugno, la Slovenia il 25 e la ... Tornei in spiaggia, burraco, corse all'alba e yoga: torna Rimini for Mutoko ... 54 e 55), mentre il 17 luglio scatta il torneo di beach tennis (maschile, femminile, ragazzi e ... mentre sempre a luglio - con date e sedi da confermare " è in programma il torneo di beach volley ... SPORTFACE.IT Volley, carattere e determinazione, al gruppo della Saturnia si aggiunge Piervito Disabato Esordio a soli 15 anni con l’A2 di Materdomini Castellana Grotte e un ruolo nella nazionale giovanile di volley maschile, è stato anche campione del mondo con la Under 19 Esperienza, carattere e ambiz ... La Trentino Volley femminile si affida a Stefano Saja “Sono molto felice di essere entrato nel mondo Trentino Volley e di poter essere uno dei protagonisti ... A Trento abbiamo davanti ai nostri occhi un modello da seguire, quello del settore maschile, ... Tutto pronto per la seconda settimana di gare della Volleyball Nations League 2022 per la nazionale italiana, impegnata nella Pool 3 a Quezon City, nelle Filippine. Appuntamento alle ore 13 italiane per la sfida contro la Germania, per poi affrontare il Giappone il 24 giugno, la Slovenia il 25 e la ...... 54 e 55), mentre il 17 luglio scatta il torneo di beach tennis (, femminile, ragazzi e ... mentre sempre a luglio - con date e sedi da confermare " è in programma il torneo di beach... Volley maschile, Nations League 2022: l'Olanda batte la Slovenia e aggancia l'Italia Esordio a soli 15 anni con l’A2 di Materdomini Castellana Grotte e un ruolo nella nazionale giovanile di volley maschile, è stato anche campione del mondo con la Under 19 Esperienza, carattere e ambiz ...“Sono molto felice di essere entrato nel mondo Trentino Volley e di poter essere uno dei protagonisti ... A Trento abbiamo davanti ai nostri occhi un modello da seguire, quello del settore maschile, ...