Violato il nostro spazio aereo | nuova accusa contro Putin | La diretta della guerra

(Di martedì 21 giugno 2022) Mosca indispettita dalla parziale chiusura del corridoio che collega l'enclave di Kaliningrad con il restofederazione russa tramite la Lituania. Intanto dal Cremlino arriva una chiara indicazione sulla sorte dei combattenti Usa catturati in Ucraina: "A loro non si applica la convenzione di Ginevra"

Pubblicità

colonnelloedi : Una delle disposizioni del documento afferma che secondo l'articolo 1 della sezione della Costituzione del Texas,il… - kisskissnapoli : #Grassani a #Radiogoal: 'A #DeLaurentiis negato un diritto costituzionale. Grave norma sulle #multiproprietà' - L… - ilgalaverna : @nonnachicca58 L'Art. 11 è stato violato tante di quelle volte, ormai... abbiamo bombardato Belgrado e la Libia, ve… -

RaiNews

...La diretta Ore 16.40 - Un elicottero russo responsabile della protezione delle frontiere ha... 'Ora sarà dibattuta dai leader ma allivello l'unità europea resta una realtà', ha aggiunto. ...... del divieto di produrre nuove armi nucleari (peraltro giàda molti paesi), ma della ... 'Purtroppo - continua - ilpaese non sarà tra i circa cento governi che parteciperanno agli ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 118 - Grandi (Unhcr): il mondo non dimentichi le altre crisi - Grandi (Unhcr): il mondo non dimentichi le altre crisi Il Trattato sulla Carta dell’Energia permette alle aziende oil&gas di chiedere compensazioni agli stati per i profitti persi ...«Non rischieremo prematuramente e senza necessità una guerra nucleare mondiale, dopo di che, i frutti della vittoria sarebbero: cenere ...