Viktoria Apanasenko | da volontaria nelle mense per i soldati ucraini ad aspirante Miss Universo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) Quando è iniziata la guerra in Ucraina, la modella e influencerha subito abbandonato la sua carriera per dedicarsi a dare una mano al suo Paese, distribuendo cibo ad anziani, bambini e famiglie in difficoltà e lavorando per il ristorante Naive a Kiev, oggi trasformato in una mensa per i. Ora però è chiamata a tornare alla sua carriera da modella e ad indossare abiti eleganti per partecipare ad uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi: quello di. La bellissima 28enne originaria di Chernihiv, con una laurea in Servizi Sociali, si era classificata seconda nella graduatoria nazionale del 2021 ed è stata scelta per rappresentare l’Ucraina in questo concorso di bellezza internazionale grazie al suo impegno di questi mesi per la sua nazione. “È molto importante ...