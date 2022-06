VIDEO | RINNOVO MERTENS: NUOVA RICHIESTA DI DRIES! (Di martedì 21 giugno 2022) Uno dei punti cruciali del prossimo calciomercato azzurro è la gestione dei rinnovi dei calciatori in scadenza. Più di un contratto dei big azzurri, infatti, è in scadenza tra il prossimo 30 giugno e il 30 giugno del 2023. Non rinnovare i contratti significherebbe perdere a zero i calciatori, che potrebbero trovare una NUOVA squadra bypassando il Napoli. Tra i nomi più importanti figura senza dubbio quello di Dries MERTENS. Il numero 14 infatti è protagonista di una vera e propria telenovela riguardante il suo RINNOVO. La sua età, i dubbi sulla sua condizione fisica e le presunte richieste onerose comportano tantissimi dubbi sulla possibilità di RINNOVO del belga. La sua importanza nello spogliatoio e la sua capacità di risolvere le partite, unite ad un rapporto unico con l’ambiente, lasciano uno spiraglio aperto per ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Uno dei punti cruciali del prossimo calciomercato azzurro è la gestione dei rinnovi dei calciatori in scadenza. Più di un contratto dei big azzurri, infatti, è in scadenza tra il prossimo 30 giugno e il 30 giugno del 2023. Non rinnovare i contratti significherebbe perdere a zero i calciatori, che potrebbero trovare unasquadra bypassando il Napoli. Tra i nomi più importanti figura senza dubbio quello di Dries. Il numero 14 infatti è protagonista di una vera e propria telenovela riguardante il suo. La sua età, i dubbi sulla sua condizione fisica e le presunte richieste onerose comportano tantissimi dubbi sulla possibilità didel belga. La sua importanza nello spogliatoio e la sua capacità di risolvere le partite, unite ad un rapporto unico con l’ambiente, lasciano uno spiraglio aperto per ...

