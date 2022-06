VIDEO – Italia Under19 | Ambrosino show | gol | vittoria e primato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Giuseppeprotagonista assoluto con l’. Il giovanissimo talento del Napoli è alla prima convocazione in maglia azzurroad un torneo ufficiale e si sta prendendo la scena dell’Europeo. Dopo la splendida sfida contro la Romania di sabato scorso (vinta per 2-1 dagli azzurrini), oggi è sceso in campo ancora da titolare, sfoggiando la numero 9 che sa di storia. E anche oggi è stato protagonista contro la Slovacchia, con un bel gol che ha portato la Nazionale di mister Nunziata alla secondain due partite e al conseguentein classifica. Excellent pressing behavior of #Miretti, who wins the ball in the midfield and dribbles into the free space. At the perfect moment, he sends #, who keeps cool and scores the 1:0. ...