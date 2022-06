(VIDEO) Inter, rinnovato fino al 2024 il contratto di Simone Inzaghi: l'annuncio con Zhang (Di martedì 21 giugno 2022) Adesso è ufficiale: Simone Inzaghi e l'Inter hanno rinnovato il contratto che lega l'allenatore ai nerazzurri. Ad annunciarlo è il club nerazzurro via Twitter, con il VIDEO che raffigura lo stesso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 21 giugno 2022) Adesso è ufficiale:e l'hannoilche lega l'allenatore ai nerazzurri. Ad annunciarlo è il club nerazzurro via Twitter, con ilche raffigura lo stesso...

