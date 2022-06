VIDEO | È STATO INDAGATO: PARTONO LE PERQUISIZIONI NELLA SEDE DEL CLUB! (Di martedì 21 giugno 2022) La Guardia di Finanza di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto di Victor Osimhen, sbarcato NELLA città partenopea nel 2020. L’ipotesi sarebbe quella di falso in bilancio. Lo riporta Il Mattino, secondo cui sarebbero in corso verifiche sulla compravendita dell’attaccante nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli. Tutte operazioni di mercato su cui, in queste ore, si starebbero svolgendo delle verifiche da parte della Procura di Napoli. Secondo il quotidiano napoletano, ad essere INDAGATO sarebbe il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre ad altri quattro membri del consiglio di amministrazione. Il Napoli è assistito dal penalista napoletano Fabio Fulgeri. PERQUISIZIONI in corso a Napoli (Castel Volturno), Roma e Lille sul contratto del giocatore napoletano, che già nei mesi scorsi era finito nel ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) La Guardia di Finanza di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto di Victor Osimhen, sbarcatocittà partenopea nel 2020. L’ipotesi sarebbe quella di falso in bilancio. Lo riporta Il Mattino, secondo cui sarebbero in corso verifiche sulla compravendita dell’attaccante nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli. Tutte operazioni di mercato su cui, in queste ore, si starebbero svolgendo delle verifiche da parte della Procura di Napoli. Secondo il quotidiano napoletano, ad esseresarebbe il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre ad altri quattro membri del consiglio di amministrazione. Il Napoli è assistito dal penalista napoletano Fabio Fulgeri.in corso a Napoli (Castel Volturno), Roma e Lille sul contratto del giocatore napoletano, che già nei mesi scorsi era finito nel ...

