Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: anticipazioni, ospiti e location (Di martedì 21 giugno 2022) Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: la puntata racconta la vita umana e spirituale del santo da Pietrelcina. va in onda in replica su canale 5 martedì 21 giugno 2022. A condurre la puntata c’è Cesare Bocci. Viaggio nella grande bellezza -il mistero di Padre Pio: anticipazioni Viaggio nella bellezza intitolata “Il mistero di Padre Pio” è stata trasmessa in prima tv il 1°luglio 2021. La puntata è condotta da Cesare Bocci e racconta la vita del Santo da Pietrelcina attraverso testimonianze di fedeli e documenti emozionanti sulla vita terrena del Santo con le stimmate. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022)-ildiPio: la puntata racconta la vita umana e spirituale del santo da Pietrelcina. va in onda in replica su canale 5 martedì 21 giugno 2022. A condurre la puntata c’è Cesare Bocci.-ildiPio:intitolata “IldiPio” è stata trasmessa in prima tv il 1°luglio 2021. La puntata è condotta da Cesare Bocci e racconta la vita del Santo da Pietrelcina attraverso testimonianze di fedeli e documenti emozionanti sulla vita terrena del Santo con le stimmate. ...

Pubblicità

SaveChildrenIT : I ragazzi incontrati nel nostro lavoro di accoglienza in Italia ci hanno raccontato storie atroci sul loro viaggio… - Fedez : Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella spera… - juventusfc : Le final four di #UYL raggiunte per la prima volta nella storia. Una semifinale tra rimonte ed emozioni. Il dietro… - gberonia : Che poi gli applausi e le emozioni vengono bene lo stesso anche nel metaverso del #lavoro? Grazie a… - anteaser : #Anteas #Ucraina Concluso il quarto viaggio di Anteas verso l'Ucraina: 'Ora un po' di pausa nella speranza la guerr… -