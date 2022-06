Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 MILANO NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULLA A1 ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA IL NODO A1 – A24 E LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI RIMANIAMO IN AUTOSTRADA SULLA A1 FIRENZEINCENDIO CON FUMO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO A LLA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...