Vi siete persi il momento in cui Drusilla Foer dice a Ornella Vanoni "Hai la bocca sporca di ciliegia? | VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Cosa potrebbero mai combinare Ornella Vanoni e Drusilla Foer insieme all'Almanacco del giorno dopo? Ieri è successo davvero. Ornella Vanoni e Drusilla Foer: la gag delle ciliegie VIDEO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Le Grazie (@edoardo rewind) La gag si basa tutta sull'immaginare che Ornella Vanoni sia la cameriera, un po' stanca di fare il suo lavoro, di Drusilla Foer che d'altra parte ammette che uno dei suoi maggiori divertimenti è quello di tormentare la cantante. Nasce così una conversazione telefonica un cui Ornella continua a sbocconcellare ciliegie mentre spiega di non ...

