Vi racconto la nuova Michelle

Robert Frost, uno dei più grandi poeti americani, amato da JFK, scrisse: «In tre parole posso riassumere tutto ciò che ho imparato sulla vita: si va avanti». Sembra il mantra perfetto per Michelle Hunziker. Lei è andata sempre avanti: un'infanzia difficile, un padre alcolista, l'esperienza drammatica nella setta, la fine di due matrimoni, ma inesorabile ha continuato ad avanzare. Non è da tutti. Ora dopo aver concluso la 18esima edizione consecutiva come conduttrice, insieme a Gerry Scotti, di Striscia la notizia, la showgirl si ferma a fare un bilancio di un anno per molti versi difficilissimo. «In autunno Mediaset ha confermato con mia grande gioia il programma Michelle Impossible. E poi Striscia non la mollo. Se Antonio Ricci ci vuole, Gerry e io siamo sempre pronti. La felicità si trova tra un ostacolo e l'altro. E alla fine riesco sempre ad ...

